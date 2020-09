Donna arrestata dalla polizia e colpita col taser: «Solo perché non aveva la mascherina». Ma la realtà è diversa

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 16:15

Unaè statacon la forza dalla polizia mentre assisteva ad una partita di football tra due scuole, apparentemente per essersi rifiutata di indossare la. Almeno stando a quanto rivelato da alcuni utenti sui social, anche se la realtà è ben diversa.L'arresto è avvenuto mercoledì scorso a, in, ed è testimoniato da un video girato da uno spettatore. Nel campo da football della scuola superiore della città era in corso una partita interscolastica e tra gli spettatori c'era anche, che era stata invitata da un responsabile ad indossare la. La donna si era però rifiutata più volte, spiegando di avere l'asma e di non aver bisogno di portare la. A quel punto è arrivato anche un poliziotto, che aveva invitato la donna a lasciare gli spalti e a seguirlo per l'identificazione.Di fronte all'ennesimo rifiuto da parte della donna, l'ha cercato di immobilizzarla e, davanti alla sua resistenza, ha reagito colpendola con la scarica elettrica dele ammanettandola. Molti dei presenti hanno iniziato a inveire contro l'agente, minacciando di denunciarlo, ed il filmato è stato condiviso da molti utenti sui social per denunciare quello che secondo loro era «l'ennesimo caso di imposizione della forza da parte della dittatura sanitaria».A chiarire l'accaduto ci ha pensato direttamente lain un comunicato. «Nel nostro territorio teniamo alla salute dei cittadini e al rispetto di tutti i protocolli sanitari per limitare la diffusione del virus. L'agente in servizio presso la scuola aveva invitato la donna a indossare la mascherina o ad andarsene, ricevendo un doppio rifiuto. » - si legge nella nota - «Quella donna si è poi rifiutata di seguire altre indicazioni, cercando di resistere all'arresto e rifiutando di fornire le proprie generalità. Per ammanettarla è stato fatto ricorso ad un rapido colpo di taser sulla spalla, ma va chiarito che non è stata arrestata per non aver indossato una mascherina. L'accusa è chiara: quella donna è stata arrestata per mancata ottemperanza alle disposizioni di legge e alle norme interne alla scuola, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso indagini per stabilire eventuali, altre violazioni, e un'altra donna che era con lei potrebbe finire sotto accusa».