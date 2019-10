Donna americana investe un giovane a Londra, Trump la difende così: «Lì guidano contromano»

Giovedì 10 Ottobre 2019, 18:08

». Un incidente "diplomatico" dopo un incidente vero e proprio. È quanto sta avvenendo trae laper colpa di una battuta del presidente degli Stati Uniti a difesa di una donna americana. La signora, moglie di un diplomatico, ha investito un giovane per le strade di Londra perché stava guidando contromano. Trump ha commentato così l'accaduto: «È un terribile incidente ma. Non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me» di guidare nella direzione sbagliata.La donna ha fatto ritorno negli Stati Uniti coperta dall'immunità diplomatica. «La donna - ha dichiarato davanti alle tv - stava guidando nella parte sbagliata della strada e questo può capitare,. Non dovrei dirlo, ma è successo anche a me. Quando sei abituato a guidare nel nostro sistema e improvvisamente cambi sistema può accadere. Devi stare molto attento».«La donna ha l'immunità diplomatica. Le parlerò a breve per vedere se si può fare qualcosa», ha aggiunto, astenendosi dal dire che revocherà l'immunità perché affronti il processo in Gran Bretagna, come chiedono le autorità locali.