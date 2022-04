Luhansk, colpito un serbatoio di acido nitrico, avvertimento alla popolazione: «Non uscite dai rifugi e indossate maschere anti gas»

A Luhansk, al confine orientale dell'Ucraina nel Donbass, si sono intensificati i combattimenti ed è stato colpito e danneggiato un serbatoio di acido nitrico. È successo nella città di Rubizhne durante i bombardamenti degli occupanti russi. Lo denuncia il Commissario per i diritti umani dell'Ucraina Lyudmila Denisov.

Da stamattina è stata notata una nube di fumo rosso proveniente proprio dal serbatoio contenente sostanze tossiche. Non è possibile attribuire la responsabilità dell'esplosione mirata alla cisterna: le parti si accusano l'una con l'altra. La raccomandazione per chi vive in quei territori ora è di non uscire dai rifugi e di chiudere porte e finestre.

«L'acido nitrico infatti è pericoloso se inalato, a contatto con la pelle e le mucose - si raccomanda ancora - Anche un lieve avvelenamento con questa sostanza può causare bronchite e perdita di coscienza, edema polmonare. Il contatto con gli occhi minaccia la perdita della vista, l'effetto dell'acido sulla pelle può causare eczema, e ad alte concentrazioni ustioni», si legge nelle raccomandazioni. In qeusti casi, inoltre, è bene «proteggere il sistema respiratorio con una maschera antigas, un respiratore o una benda di garza di cotone e la pelle».

La preoccupazione è che i locali dove si rifugiano i civili ora siano raggiunti dalle sostanze tossiche: «In assenza di dispositivi di protezione individuale non si deve uscire all'aperto. Per evitare che l'aria entri nella stanza dall'esterno, è necessario chiudere ermeticamente le finestre e le porte, sigillare gli spazi vuoti nei telai di finestre e porte».

Il Commissario Denisov sottolinea che gli attacchi chimici o gli attacchi a infrastrutture critiche come questo serbatoio o le centrali nucleari rappresentano una violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

🛑 WARNING ❗



In Rubizhne, #Luhansk region, Russian troops hit a tank with nitric acid!



Nitric acid is very dangerous if inhaled, swallowed or if it is in contact with skin.



The consequences of this incident are similar to usage of chemical or biological weapons!

1/2 pic.twitter.com/o5kPccPg6u

— Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) April 5, 2022