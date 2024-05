«Siamo rimaste incinte dello stesso uomo (a distanza di 5 anni). Ci amiamo e i nostri figli hanno lo stesso papà biologico»

di Cecilia Legardi

Kerry e Jenna sono due donne che fanno coppia fissa da qualche anno e volevano avere un figlio tutto loro. Quando hanno lanciato un appello su Facebook per trovare un donatore di sperma, ha risposto un uomo dal volto famigliare, lasciandole stupefatte.

L'identità inaspettata del donatore

La relazione tra Jenna Kenyon e Kerry Forsyth è iniziata nel 2022. Le due donne avevano già 8 figli da relazioni precedenti, Kerry ne aveva avuti 7 e Jenna una, di nome Gracie. Dopo l'appello fatto online per poter concepire un altro bambino, l'uomo che si è fatto avanti per la donazione di sperma era il padre biologico di Gracie, nata 5 anni prima. «Stavamo cercando un donatore su Facebook, la prima persona che ha risposto ci ha inviato un messaggio e una sua foto», spiega Kerry, 38 anni. «Non appena Jenna ha guardato l'immagine, ha riconosciuto in lui lo stesso donatore di sperma che si era fatto avanti per aiutarla a concepire Gracie. Non potevamo crederci! Glielo abbiamo detto, così sa di essere il padre di entrambi i nostri figli». Kerry è rimasta incinta al primo tentativo, e racconta: «Eravamo entusiaste quando abbiamo scoperto che aveva funzionato e che ero incinta, e il fatto che il nostro bambino avesse lo stesso padre biologico di Gracie è stato sorprendente. Lo faceva sembrare davvero speciale».

Lo stato di salute del piccolo

Il controllo alla 12° settimana di gravidanza ha rivelato un serio problema al cuore del bambino, confermato alla visita fatta nella diciassettesima settimana. «È stato un vero choc - ha detto Kerry - perché ho dato alla luce sette bambini senza problemi. Era tutto troppo da accettare. Sapere che aveva gravi difetti cardiaci era una notizia scioccante. Ci è stata offerta la possibilità di abortire, poiché i medici non sapevano se sarebbe riuscito a sopravvivere. Ma sia Jenna che io sapevamo che non avremmo mai potuto andare avanti con una tale scelta. Dovevamo dare al nostro bambino la migliore possibilità esistente. Se lui stava ancora combattendo, allora stavamo combattendo anche noi». Così, il 9 luglio del 2023, a Liverpool, è nato Jenson. Le condizioni di salute del piccolo, però, non erano delle migliori: «Abbiamo avuto giusto il tempo per una breve coccola prima che venisse portato al reparto di terapia intensiva», spiega Kerry. «Quando ci è stato permesso di vederlo, era coperto di tubi e fili – era spaventoso.

Accettare la propria omosessualità

Dopo aver combattuto contro un'infezione e dopo un intervento chirurgico al cuore, Jenson si è ripreso in modo straordinario e la coppia lo ha potuto portare a casa. Quando sarà abbastanza grande, gli spiegheranno che lui e Gracie condividono lo stesso padre e che, invece, gli altri 7 fratelli maggiori sono stati concepiti da Kerry in relazioni precedenti con degli uomini. Jenna è la prima donna di cui si è innamorata: «Ho sempre saputo che mi piacevano le ragazze, ma avevo paura di dirlo ai miei genitori», racconta Kerry. La coppia si è incontrata su un sito di incontri online e ha subito sentito una connessione. Jenna adora i figli della compagna come se fossero suoi ed è contenta di poter essere una "seconda mamma" per loro.

