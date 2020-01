«Tre milioni di dollari a chi ucciderà Donald Trump»: la proposta choc di un deputato in Iran

Un deputato iraniano, Ahmad Hamzeh, davanti ai suoi colleghi nel Majlis, ha tirato fuori una proposta a dir poco choc: un

Hamzeh è infatti nato a Jiroft, nella provincia di Kerman, la stessa che ha dato i natali allo stesso generale Soleimani. «A nome del popolo della provincia di Kerman, pagheremo una ricompensa di tre milioni di dollari in contanti a chiunque uccida Trump», ha affermato Hamzeh, citato dall'agenzia di stampa semiufficiale 'Isna'. Non è chiaro se l'annuncio del deputato, che fa parte della commissione Salute del Parlamento iraniano, sia una decisione presa dal governo di Teheran. L'annuncio giunge a un mese dal voto parlamentare nella Repubblica islamica, per cui molti candidati punteranno sulla propaganda elettorale anti-americana.

Martedì 21 Gennaio 2020, 13:22

«premio» di, il presidente degli Stati Uniti. Il tutto per vendicare l'assassinio del generale, il comandante della Forza Quds dei Pasdaran ucciso in Iraq lo scorso 3 gennaio in un attacco di un drone americano.