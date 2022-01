Donald Trump è una furia: «Vigliacchi, i politici devono dire se hanno fatto il booster»

Donald Trump si scaglia contro quei politici che rifiutano di dire se hanno fatto la terza dose del vaccino anti Covid. L'ex presidente degli Stati Uniti d'America non le manda a dire e si rivolge a coloro, come il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, non hanno fatto sapere se hanno fatto il booster. «Vigliacchi», questo l'attacco di Trump.

«Non vogliono dirlo perché sono dei vigliacchi. Devono dirlo. Sia che lo abbiano fatto che in caso contrario», ha affermato in una intervista con One-America. Trump non ha citato esplicitamente DeSantis, astro nascente del firmamento repubblicano e possibile sfidante per la nomination del partito per le prossime elezioni, ma il riferimento viene considerato ovvio.

