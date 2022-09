Donald Trump choc: «Biden nemico dello Stato, lo cacceremo. Fbi disonesta, volevano arrestare mio figlio»

È un Donald Trump scatenato quello che nella notte, nel suo comizio in Pennsylvania per i suoi candidati alle elezioni del Midterm, ha duramente attaccato i media e Joe Biden. Il presidente americano, ha detto il suo predecessore, è «un nemico dello Stato», «il discorso che ha fatto a Philadelphia era pieno di odio e di rabbia», «è stato il discorso più divisivo fatto da un presidente, che ha denigrato 70 milioni di elettori». Il comizio di ieri era il primo dopo il sequestro di documenti classificati nella sua residenza di Mar-a-Lago, «Metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Joe Biden», ha promesso.

«L'Fbi è diventato un mostro feroce controllato alla sinistra democratica e dai media ma io non resterò in silenzio», ha aggiunto attaccando il Bureau e il dipartimento di giustizia per la perquisizione. «È lo stesso Fbi ha non ha perseguito Hillary Clinton per l'Emailgate», ha incalzato riferendosi al server privato usato dall'allora segretaria di stato e alle migliaia di email da lei cancellate. «Hanno pubblicato foto facendo intendere che quei documenti li avessi sparpagliati io sul pavimento. Sono persone veramente disoneste». «Volevano mandare in prigione mio figlio Donald Jr., un bravo ragazzo, accusandolo di cose che si erano inventate, tirando fuori una storia totalmente inventata, una bufala, in cui dicevano Russia, Russia, Russia», ha detto Trump denunciando la «politicizzazione» dell' inchiesta sul Russiagate, a suo avviso alimentata dai democratici.

«Joe Biden pensa che Make America Great Again sia un male per il Paese. Lui chiede di fermare il movimento Maga perché è una minaccia. In realtà è una cosa grande per il nostro Paese», ha aggiunto Trump. «Il pericolo per la democrazia viene dalla sinistra radicale, non dalla destra. A novembre ci riprenderemo il Paese», ha assicurato davanti ad una folla esultante. Trump ha poi criticato l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel per aver ignorato il suo invito a non siglare l'accordo per il gasdotto Nord Stream. «Le avevo detto che avrebbe aumentato la dipendenza energetica della Germania dalla Russia ed ora vediamo i risultati».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 08:12

