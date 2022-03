Dogsitter aggredita da due cani: il viso di Jacqueline dilaniato da 800 morsi

Dog sitter sbranata da due cani che le hanno strappato la pelle del viso con oltre 800 morsi. L’orrore è accaduto lo scorso dicembre a Coppell, un sobborgo di Dallas in Texas. Jacqueline Durand, 22 anni, aveva appena aperto la porta per occuparsi dei cani dei padroni di casa quando è stata aggredita da un pastore tedesco e un Boxer-Pitbull che l’hanno trascinata fino al soggiorno dilaniandole naso, orecchie, labbra e guance. Per pura fortuna, riporta la Cbs, la ragazza è sopravvissuta. Durante l’attacco la porta d'ingresso è rimasta aperta, facendo scattare un allarme di sicurezza. All’arrivo della polizia Jacqueline aveva perso il 30% del suo sangue: rianimata più volte è stata sottoposta ad un’operazione di oltre sette ore e tenuta in coma farmacologico per una settimana.

Leggi anche > In Romania un ponte di peluche per i bambini ucraini che scappano dalla guerra

Tornata a casa ha deciso di mostrare il volto sfregiato: le interessa però essere vista come un esempio e non come una vittima. «I proprietari di cani devono conoscere i loro animali ed essere in grado di dare tutte le informazioni alle persone che se ne occupano» ha detto la ragazza. Nonostante la terribile esperienza e gli innumerevoli interventi chirurgici che dovrà affrontare, nel cuore di Jacqueline c'è ancora posto per i cani. Dopo essere stata dog sitter per sette anni, sogna ancora di lavorare con gli animali, possibilmente come addestratore. Oltre all'amore della sua famiglia c'è quello del fidanzato Nathan, con cui la ragazza esce da tre anni. Si era appena ripreso dal cancro e Jacqueline spesso lo portava in ospedale e rimaneva con lui durante i trattamenti. «Sono così grato di avere l'opportunità di mostrare lo stesso livello di amore e cura che lei mi ha mostrato durante quel periodo» ha detto alla Cbs.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA