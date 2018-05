Ventenne ucciso a coltellate a Liverpool

L'elicottero della sposa si schianta: lei resta illesa e arriva all'altare

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da quest'anno in Galles e Inghilterra le coppie potranno fare la richiesta di divorzio su internet ma 250 dipartimenti di giustizia hanno già chiuso. E' da tre anni che in Italia esiste il divorzio breve ma in Gran Bretagna, invece, è già online, su iniziativa del ministero della Giustizia.La richiesta può essere effettuata via internet e prove, deposizioni e pagamenti sono trasmessi in Rete. Questo dovrebbe evitare alle coppie lo stress del trovarsi faccia a faccia per discutere delle fine di un matrimonio.Quello inglese è un progetto da un miliardo di sterline ed è «un successo trionfante», secondo Sir James Munby, giudice responsabile dell'alta corte per il divorzio.Secondo il ministero, nella prima fase del progetto sono arrivate quasi mille domande e il 91% dei soggetti si sono dichiarati soddisfatti del sistema.La nuova procedura invece non è andata a genio ai giudici inglesi, che già da qualche anno si sono visti ridurre cause su tasse e fisco perchè anche queste possono essere risolte su internet.E' un sistema più rapido, che necessita di un minor numero di personale. Così, dal 2010 a oggi sono già chiusi 250 dipartimenti di giustizia.I giudici preoccupati non lo sono per il metodo in sé: «Il problema è che rischiano di essere eliminati circa 6.500 tribunali entro quattro anni».Inoltre i processi seguiti da remoto renderebbero la partecipazione più complicata; sono queste le dichiarazioni diTransform Justice, organizzazione che si occupa di promuovere una giustizia rispettosa dei diritti umani.Per molti soggetti, soprattutto quelli nelle stazioni di polizia e nelle carceri, l'udienza via ''skype'' potrebbe non creare una giusta difesa perchè il dialogo con i legali non sarebbe ''umano''.