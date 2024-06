Divorzio, l'avvocato rivela le due cause principali: «Attenzione a questi campanelli d'allarme»

di Redazione Web

La maggior parte delle persone sposate diranno che il matrimonio è fatto di alti e bassi e che per essere felici come coppia non basta scambiarsi le promesse e gli anelli, ma è necessario lavorare costantemente sul proprio rapporto, mettersi in gioco, cambiare insieme e, soprattutto, saper comunicare i propri sentimenti e desideri. Quando tutto ciò non funziona, però, non resta che affidarsi a un buon avvocato. Lo sa bene James Sexton, uno dei più famosi avvocati divorzisti degli Usa, che in un episodio del podcast "The Diary of A CEO" con Steven Bartlett ha condiviso la sua esperienza e rivelato le due cause principali di divorzio: infedeltà e soldi.

Le parole dell'esperto

James Sexton spiega che nonostante l'infedeltà sia spesso collegata al tradimento, quest'ultimo è uno dei tanti elementi da considerare e non dovrebbe essere ritenuto la causa del divorzio: «È una semplificazione». Secondo il suo parere la mancanza di rapporti sessuali è il motivo principale che spinge all'infedeltà e sottolinea che «gli uomini voglio più sesso, le donne vogliono una maggiore qualità. È lo stesso motivo per cui il porno è più popolare tra gli uomini che tra le donne, perché i primi vogliono solo ottenere un risultato».

Per quanto riguarda i soldi e la loro gestione all'interno di un matrimonio, l'avvocato dichiara: «Il denaro è intimamente collegato col potere.

L'avvocato fa l'esempio del tradizionale ruolo dell'uomo in un matrimonio eterosessuale, visto come protettore e colui che "porta a casa il pane", e afferma che nella società odierna quando questo ruolo per qualche motivo viene meno (un licenziamento) può provocare rotture sia da parte della moglie, che non trova "attraente" doversi occupare dello sposo, che del marito, che potrebbe sentirsi sminuito. Se è la donna a perdere il lavoro, tuttavia, la situazione tende a rimanere più stabile.

Chi vuole evitare di dover ricorrere ai servizi di James Sexton dovrebbe fare attenzione al proprio partner. Per esempio, suggerisce che lo sposo (si riferisce in particolare all'uomo) scriva dei piccoli appunti affettuosi a sua moglie per ricordarle sempre perché e quanto la ami. Inoltre, bisogna comprendere che ogni matrimonio e ogni relazione è diversa e non è un bene paragonare ciò che si ha con ciò che ha qualcun altro. Gli stessi standard non si applicano universalmente, e per questo è bene analizzare la propria situazione e le proprie criticità.

