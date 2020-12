Divieto di viaggio nel Regno Unito: i tedeschi trasportano cibo in aereo nello Yorkshire

Caos nel Regno Unito per la variante virus. Gli autotrasportatori sono stati esortati a evitare il Kent nonostante la riapertura del confine francese, poiché i camionisti che protestavano hanno chiuso una strada e si sono scontrati con la polizia dopo che gli animi si sono infiammati per i ritardi nell'attraversamento della Manica appena due giorni prima di Natale. I primi passeggeri sono arrivati ​​in Francia dal Regno Unito nelle prime ore di mercoledì come parte di un accordo per ripristinare i viaggi tra i due paesi dopo che un'ondata di divieti ha lasciato i viaggiatori bloccati e le linee di rifornimento interrotte.

È attualmente in corso un programma di test di massa per i conducenti di camion, ma Grant Shapps, il segretario ai trasporti, ha detto che continuano ad esserci "gravi ritardi".

Nel frattempo, un aereo cargo Lufthansa Boeing 777 è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Doncaster-Sheffield con lattuga, cavolfiore, broccoli e agrumi destinati ai principali supermercati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 20:24

