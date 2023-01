Divano incastrato nelle scale durante la consegna, i fattorini fanno un disastro e vanno via: «Siamo di fretta, pensateci voi»

Compra un divano, ma i fattorini combinano un disastro durante la consegna. Luke Ansell ha pagato 2.000 sterline per il suo divano nuovo di zecca, ma non è riuscito a goderselo. Il motivo? Gli uomini delle consegne hanno provato a portarlo al piano superiore, ma il sofà è rimasto incastrato per le scale. E anziché provare a rimediare, i fattorini hanno consigliato al padrone di casa di rimuovere le ringhiere, così che sarebbero potuti tornare a completare il lavoro in seguito.

Il racconto del proprietario di casa

L'episodio, che sembra il remake di una puntata della serie cult "Friends", risale al 19 gennaio scorso. Luke Ansell, 27 anni, si era appena trasferito con la compagna in una casa nuova a Bournemouth, città del Regno Unito. Il divano era uno degli arricchimenti a cui il ragazzo teneva di più e per questo aveva deciso di spendere una cifra considerevole, quasi 2.300 euro.

I fattorini, dopo aver valutato (erroneamente) che non ci sarebbero stati problemi, non sono riusciti a portare il divano al primo piano e lo hanno lasciato incastrato tra il muro e la ringhiera delle scale. Inoltre hanno danneggiato sia il divano, che il muro. Luke, infuriato, non ha firmato i documenti di consegna.

Così i due, che erano «di fretta e ansiosi di andare via», hanno consigliato di staccare la ringhiera, in modo che potessero ritornare in seguito. «Si sono bloccati e hanno cercato di tirarlo fuori, ma non ci sono riusciti. Hanno detto: 'Non c'è più niente che possiamo fare, non abbiamo tempo, dobbiamo andare», ha raccontato il ragazzo alla BBC.

L'azienda si difende

Dopo il disastro, Luke Ansell ha chiamato l'azienda per chiedere spiegazioni. I fattorini hanno negato di aver provato a salire le scale, ma il 27enne ha potuto testimoniare la scena grazie alle foto che ha scattato durante il servizio. La società con sede a Blackburn ha dichiarato alla BBC di aver condotto una «indagine interna».

Secondo l'azienda, il proprietario di casa avrebbe discusso della possibilità con i fattorini e avrebbe chiesto loro di provarci, nonostante la difficoltà evidente. Inoltre, in una mail inviata al proprietario di casa, l'azienda lo ha accusato di aver danneggiato lui stesso il divano e il muro, spingendo insieme ai fattorini. Alla fine, la società ha ammesso le colpe e si è sobbarcata le spese per i danni, oltre a fornire un nuovo divano.

