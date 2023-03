«Fare il dito medio a qualcuno è un 'diritto divino'»: la sentenza choc fa impazzire il web

Il giudice Dennis Galiatsatos non ha avuto alcun dubbio. Chiamato a giudicare una disputa in tribunale tra due vicini di casa di Montreal, in Canada, ha stabilito che alzare il dito medio nei confronti di qualcuno è «un diritto dato da Dio». Una sentenza che in breve tempo ha fatto il giro del mondo, diventando virale e scatenando l'ironia sui social network.

La sentenza

Michael Naccache e Neall Epstein sono i due vicini di casa litigiosi che sono finiti in aula di tribunale, ha riferito la CBC. In particolare, il 45enne Epstein, è stato arrestato nel maggio 2021 dopo aver mostrato per ben due volte il dito medio al vicino, con il quale aveva avuto precedenti disaccordi. Epstein è stato quindi accusato di molestie nei confronti del 34enne. Ma non finisce qui. Perché oltre al più classico dei gesti di disaccordo, l'uomo avrebbe anche mimato il gesto del taglio della gola con le dita, offendendo Naccache, oltre a spaventarlo. «Ho temuto per la mia vita», avrebbe riferito alla polizia, facendo scattare l'arresto. Ma per il giudice non si tratta di un crimine. E lo scorso 24 febbraio, Neall Epstein è stato scagionato.

Giving the middle finger is a 'God-given right,' says Quebec judge; Montreal-area man acquitted of criminal harassment after flipping off neighbours https://t.co/qj4nLkXzlq — Kristy Snell CBC (@Snellk) March 8, 2023

«Mandare a 'quel paese' è un diritto sancito da Dio e sancito dalla Carta che appartiene a ogni canadese dal sangue rosso», ha scritto il giudice. «Potrebbe non essere civile, potrebbe non essere educato, potrebbe non essere un gentiluomo. Tuttavia, non fa scattare responsabilità penali». Secondo il giudice, la presunta vittima non avrebbe avuto alcun motivo di aver paura del vicino di casa. «Su quali basi temeva che il signor Epstein fosse un potenziale assassino? Il fatto che facesse passeggiate tranquille con i suoi figli? Il fatto che socializzasse con gli altri giovani genitori per strada?», ha chiesto con ironia il giudice. «Se questo è lo standard, dovremmo tutti temere che i nostri vicini siano assassini. Nascondi i tuoi figli, nascondi le tue mogli. Siamo tutti in pericolo mortale», ha calcato la mano. «Nelle circostanze specifiche di questo caso, la Corte è incline a prendere effettivamente il fascicolo e buttarlo fuori dalla finestra, il che è l'unico modo per esprimere adeguatamente il mio stupore per il fatto che il signor Epstein sia stato sottoposto a un arresto e a una pesante procedimento penale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 19:55

