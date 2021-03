Disneyworld, sputa alla guardia giurata che lo invitava a usare la mascherina: arrestato

Era stato invitato da una guardia giurata a indossare la mascherina, ma di tutta risposta aveva deciso di sputarle in faccia. Per questo motivo, un uomo è stato arrestato.

Leggi anche > Difende una donna maltrattata in strada, massacrato a calci e pugni: l'aggressore arrestato dopo la fuga

L'episodio è avvenuto qualche mese fa all'ingresso del parco divertimenti di Disneyworld a Orlando, in Florida, ma la notizia è stata resa nota solo ieri. Come riporta l'Orlando Sentinel, il 51enne Kelly Mckin era stato invitato da una donna, addetta alla sicurezza di Disneyworld, a rispettare le norme anti-contagio indossando la mascherina. L'uomo, però, aveva spiegato di volerlo fare solo una volta entrato nel parco divertimenti. Di fronte all'insistenza e all'inflessibilità della donna, Mckin ha quindi pensato bene di sputarle in faccia e allontanarsi velocemente.

Il 51enne era stato poi arrestato il giorno dopo, grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza che avevano confermato quanto raccontato dall'agente di sicurezza e che avevano consentito di identificare l'uomo. Kelly Mckin, davanti ai poliziotti, aveva negato di aver sputato alla guardia giurata, ma era stato smentito proprio dai filmati delle telecamere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA