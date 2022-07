Disneyworld, la rissa incredibile: famiglie si picchiano per vedere Topolino VIDEO

Magia e incanto non sono bastate a evitare che due famiglie ingaggiassero una rissa nel luogo più inimmaginabile: Disneyworld. L'oasi per eccellenza dei buoni sentimenti ha fatto da cornice a calci, pugni e spintoni senza esclusione di colpi. Il motivo è presto detto: la coda alla biglietteria per assistere allo spettacolo di Topolino.

La rissa senza esclusione di colpi

La rissa è avvenuta, come riporta Fox35 Orlando, lo scorso mercoledì nel parco divertimenti di Orlando, in Florida. Tutto è cominciato quando una donna in fila si è allontanata per andare a prendere il telefono che aveva dimenticato poco distante. Al suo ritorno, pretendeva di riprendere la posizione, ma la famiglia che intanto stava avanzando verso la biglietteria non è sembrata affatto d'accordo. Ne è nata una discussione che ben presto ha lasciato posto alle mani. La violenza è stata tale da richiedere l'intervento della sicurezza insieme a vigili del fuoco e paramedici.

Tre persone sono state arrestate, mentre una è stata portata in ospedale e medicata per un profondo taglio al mento. Tutti i partecipanti sono stati banditi per sempre dai parchi Disney.

Massive brawl at Disney world In Orlando Florida 😳 pic.twitter.com/vgKIRE0csq — Shannon sharpes burner (@shannonsharpeee) July 21, 2022

