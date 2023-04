Un anno di ferie pagate: l'incredibile premio vinto da un dipendente alla cena aziendale

di Redazione web

Altro che gadget inutili o le classiche ceste dono. Il fortunato dipendente di un'azienda durante la tradizionale cena annuale si è portato a casa un regalo da far invidia ben oltre i confini nazionali: un anno di ferie retribuite.

Il video virale

Troppo bello per essere vero, e invece è successo realmente a un dirigente di un'azienda cinese con sede a Shenzhen. La premiazione è stata immortalata in un video diventato prevedibilmente virale su Douyin, l'app cinese gemella di TikTok, e mostra il fortunato dipendente stringere tra le mani un enorme assegno con la scritta «365 giorni di ferie pagate». Nel video un dipendente amministrativo dell'azienda, identificato come Chen, spiega che il vincitore ha domandato più volte se fosse tutto vero.

Il premio

La cena annuale dell'azienda, secondo i media cinesi, non si svolgeva da tre anni a causa della pandemia, e questa volta si è tenuta un'estrazione a premi per offrire ai dipendenti un po' di sollievo dallo stress lavorativo. Chen ha aggiunto che la società discuterà con il vincitore se preferisca incassare l'equivalente del suo premio in denaro o godersi il suo congedo retribuito. La storia ha suscitato l'invidia dei lavoratori cinesi e sollevato alcune domande: «Oserà accettare il premio? Dopo un anno, potrebbe tornare per trovare qualcun altro nel suo ruolo».

Il precedente

Non è la prima volta che un'azienda cinese offre un anno di ferie retribuite come primo premio dell'estrazione. Nel gennaio 2022, un addetto alle vendite di un'altra società sempre a Shenzhen ha vinto in modo simile il jackpot di 365 giorni di ferie retribuite. Il dipendente ha finito per convertire una parte del suo premio in denaro e ne ha anche donato una parte a enti di beneficenza locali.

