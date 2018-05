Risponde al telefono durante la tac al cervello: incredibile al Cardarelli di Napoli

Un ventenne,è stato arrestato per aver dimenticato la figlia di sole undici settimane nell'auto diventata troppo calda. Il giovane rischia fino a un anno di carcere per negligenza. Alla polizia ha raccontato che era andato a fare shopping al Walmart a Cartersville, in Georgia, e aveva scordato di dover badare alla neonata.che ha solo undici settimane, è stata trovata nel parcheggio. All'interno dell'auto la temperatura aveva toccato i 78 gradi. La polizia ha chiamato un'ambulanza, ma accertate le sue condizioni, ha lasciato la bambina alla madre diciottenne che su Facebook ha descritto quel momento come "la notte peggiore in assoluto della mia vita".Hiatt è stato poi rilasciato su cauzione, ma ora dovrà affrontare un processo, come riporta il Daily Mail. Episodi simili si verificano molto spesso e in alcuni casi hanno delle conseguenze drammatiche, soprattutto con l'avvicinarsi dell'estate. I genitori dimenticano i figli in macchina per le cause più varie.