Ragazza di 24 anni rischia di morire per uno choc settico: ecco il motivo

Dimentica l'assorbente interno per 5 giorni e rischia la vita. Amy Williams, 24 anni, di Basildon, Essex ha avuto una sindrome da choc tossico dopo che il tampone che aveva da 5 giorni si è infettato. La donna aveva dimenticato di aver indossato l'assorbente, così non lo ha mai rimosso causando la grave infezione.

Tutto è successo durante un'uscita con il suo compagno, Amy è andata in bagno per cambiare il suo assorbente ma non riuscendo a trovarlo ha pensato di averlo dimenticato e ne ha messo un altro che successivamente ha gettato. «Ero davvero ubriaca in quel momento e non ricordavo se ne avevo già uno dentro. Inoltre non riuscivo a trovarlo», ha ammesso, come riporta il Sun, ma quella dimenticanza gli è costata cara.

Per anni la donna ha sempre indossato quel tipo di assorbenti, ma qualche giorno dopo ha iniziato a notare qualcosa di strano. «Ho sentito un odore molto forte, così ho cercato di controllare cosa ci fosse di strano e ho scoperto che avevo ancora dentro un tampone», ha spiegato. Dopo qualche giorno ha iniziato a state male: aveva forti crampi all'addome, nausea, così è stata portata in ospedale ed è andata in choc settico.

Fortunatamente la crisi è stata presa in tempo e dopo 4 giorni in cui è stata in gravi condizioni grazie a una lunga e forte cura antibiotica è riuscita a guarire: «Ho sempre usato i tamponi», ha concluso, «Ma ora non credo che lo farò più. Non potevo credere che un assorbente avrebbe potuto uccidermi»

