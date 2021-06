Digby il cane eroe, salva una donna che voleva suicidarsi in autostrada

Il cane Digby è diventato un eroe. Il cane Digby, un Labradoodle australiano di tre anni, è salito agli onori della cronaca dopo aver salvato una donna che minacciava il suicidio.

Martedì scorso poteva scoppiare la tragedia sul ponte sopra l’autostrada M5 vicino a Exeter, dove una donna aveva oltrepassato la ringhiera di sicurezza minacciando il suicido. Sul posto sono arrivati i servizi di emergenza che hanno cercato di farle cambiare idea senza riuscirci, finché appunto non è intervenuto Digby. Il cane, che lavora con le squadre dei vigili del fuoco ed era già impiegato nelle sessioni di terapia verbale durante i soccorsi, è riuscito a convincere la donna a rinunciare al suo intento: “Quando Digby è arrivato, la giovane donna ha immediatamente girato la testa per guardarlo e ha sorriso – ha raccontato un portavoce della Devon & Somerset Fire & Rescue Service – Così è iniziata una conversazione su Digby e il suo ruolo nei vigili del fuoco. A quel punto le abbiamo detto che se voleva conoscerlo doveva abbandonare la ringhiera…. E con grande gioia siamo lieti di far sapere che l’ha fatto”.

This is Digby. Today he did something amazing and helped save a young woman who was thinking of taking her own life on a bridge over the M5 near Exeter (thread👇) pic.twitter.com/eMnIG0Dve7