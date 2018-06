Difendeva il branco di stupratori, prof arrestato per aggressione a due poliziotti

Stuprata dal branco, il prof choc: «Nessuna violenza, sono sicuro che la ragazza ha goduto»​

Il suo nome era già divenuto tristemente famoso per aver fatto, in pubblico, apprezzamenti sessisti nei confronti di una sua allieva, ma la polemica maggiore riguardante un docente universitario risale a pochi mesi fa., insegnante all'università di Santiago di Compostela, in, aveva difeso a spada tratta i membri de 'La manada', il branco che aveva stuprato una 18enne adurante la festa di San Firmino di due anni fa. Oggi, invece, è giunta la notizia del suoMendez Naya, infatti, hache lo avevano invitato a spostare l', parcheggiata in undavanti a un commissariato. I due poliziotti sono rimasti lievemente feriti, ma poi l'uomo è stato arrestato, come riporta 20minutos.es . Il docente, pochi giorni fa, aveva ribadito le sue dichiarazioni choc riguardanti il processo ai cinque giovani andalusi che avevano stuprato una 18enne dopo averla stordita con un cocktail di alcol e droghe e che le avevano rubato il cellulare, per poi filmare e diffondere sul web un video hard della violenza. «Nessuno può darmi tirate d'orecchie, io ho ragione e continuo a sostenere le mie idee» - aveva dichiarato l'uomo - «Quella ragazza era consenziente e avrà sicuramente goduto, perché la chiamate vittima?».