Lisa a dieta perde 63 chili: «Una mia foto mi ha mortificato, così ho deciso di dimagrire»

Dimagrire non è mai facile. Serve costanza (una dieta equilibrata) e una grande motivazione. Nel caso di Lisa Childs, una donna di 61 anni, la grande motivazione è arrivata da una sua foto. Quando si è vista in uno scatto ha pensato che fosse il momento di abbandonare i cibi spazzatura e cominciare una nuova vita. Così ha perso 63 chili, più della metà del suo peso.

La foto di Lisa

Lisa era arrivata a pesare 120 chili, racconta il Daily Mail. Aveva difficoltà per qualsiasi attività volesse fare. Eppure, fino a quando non ha visto quella sua foto, non si era resa conto della situazione. «Non pensavo di essere così grassa», ha raccontato. «Quella foto l'ha scattata mio fratello, mi ha dato la motivazione per dimagrire e non tornare in quelle condizioni», ha aggiunto Lisa.

Come è dimagrita

Lisa, che lavora come commessa, si rimpinzava di cibo pronto come il cinese da asporto o pizza surgelata due o tre volte alla settimana. È dimagrita facendo semplici cambi nella dieta come pane integrale invece della pagnotta classica e spuntini di frutta piuttosto che barrette di cioccolato.

Ora cucina quasi tutti i suoi pasti e segue versioni di ricette a basso contenuto calorico dei suoi cibi preferiti, come gli spaghetti alla bolognese.

