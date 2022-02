Diego, il cane gigante è una star. Il suo padrone Carlos: «Lo scambiano per una mucca»

Un cane gigantesco, anche per gli standard della sua razza, sta diventando una vera e propria star. Si chiama Diego ed è un alano extralarge, che pesa ben 95 chili e la cui altezza, dalla spalla a terra, è di circa 94 centimetri.

Se si alza sulle zampe posteriori, però, Diego fa ancora più paura: arriva a ben 185 centimetri di altezza. Nonostante gli alani siano una taglia grande, la stazza di Diego è assolutamente fuori dal comune e per strada è impossibile non notarlo. Come se non bastasse, Carlos, il suo padrone, che vive a Londra, molto spesso lo porta in giro in sidecar. «È incredibile, appena vede che prendo in mano il casco capisce che è il momento di uscire in moto. A quel punto si fionda verso il sidecar, sono i pochi momenti in cui è davvero attivo. Gli alani sono in genere cani molto pigri e Diego non fa altro che sedersi ovunque. C'è chi, da lontano, lo ha scambiato per una mucca...», spiega Carlos.

Diego vive con i suoi padroni, Carlos ed Ellie, e con un fratello, Nelson. Anche quest'ultimo cane è un alano, ma pesa quasi 30 chilogrammi in meno ed è molto più attivo. Non è insolito vedere Diego a bordo del sidecar con il suo padrone e, anche grazie all'account social su Instagram, questo gigante buono è diventato una star. La stazza di Diego è decisamente insolita per la sua razza specifica: pur essendo una razza americana, generalmente più piccola, è molto più grande di Nelson, di razza europea. Lo riporta anche MyLondon.

Nonostante la grande stazza, Diego è un cane assolutamente mansueto. Lo confermano sia i suoi padroni, sia le persone che lo hanno incontrato per strada o nei parchi di Londra. C'è solo una cosa che lo fa letteralmente impazzire: la pizza. Per il resto, Diego è il cane più buono del mondo: la conferma di Ellie, che ha sempre avuto paura dei cani e ora invece vive con due giganti, la dice lunga...

