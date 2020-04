Follia Die Welt: «Mafia italiana punta ai bond» e chiede alla Merkel di non cedere. Furia Di Maio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 08:32

La mafia aspetta i soldi della Ue, per questo lanon dovrebbe cedere ai coronabond. Questo il succo dell’editoriale di- importante quotidiano tedesco di stampo conservatore - a firma di Christoph B. Schiltz. Un articolo dagli assunti fin troppo ovvi - “gli aiuti finanziari in Italia dovrebbero essere spesi solo per la salute” ma che trasforma il nostro Paese in un sistema mafioso in toto: “gli italiani devono essere anche controllati da Bruxelles e dimostrare che stanno usando i soldi correttamente”.Leggi anche >Una etichetta da sorvegliati speciali respinta dal ministro degli Esteri,: «Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia». L’editoriale è stato stigmatizzato non solo da esponenti politici di diverso orientamento - tra gli altri Tajani, Salvini, Meloni, Fassina, Morra – ma da esponenti dello spettacolo e della cultura come la cantanteo lo scrittore(“intollerabile pregiudizio”). Persino dall’ex corrispondente del Die Welt stesso,: «La mafia o persone corrotte ci sono, non è in dubbio, ma questo vale anche per la Germania, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, vale ovunque»., il giornalista italiano naturalizzato tedesco, direttore del settimanale Die Zeit, contesta le reazioni italiane: «In Germania a nessun politico salterebbe in mente di criticare un commento su un giornale», così come l’operato tedesco: «L’idea che Merkel possa intrufolarsi nel giudizio di un singolo commentatore di un singolo giornale in Germania è inconcepibile». Ma è accaduto. Il dibattito è aperto anche in Germania: due giorni fa, redattore capo di Der Spiegel non ha esitato a definire “gretta e meschina l’idea di rifiutare i coronabond” all’Italia.riproduzione riservata ®