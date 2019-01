La donna che disegna peni con le app per correre FOTO

Si fa chiamare “”, ed è specializzata nelcon la sua app per correre ogni volta che esce a fare jogging. Ha 33 anni e vive nel New Jersey. La donna, con le sue corse, disegna ogni volta un lungo percorso a forma di pene, delineato con le app per la corsa e raccolti nel suo account Instagra. Claire ha spiegato a Vice che l’attività è iniziata per caso nel novembre 2015, quando si perse dopo essere uscita per fare jogging.LEGGI ANCHE