Diciottenne incinta in fila per il cibo: uccisa da un agente ubriaco

Un guardia nacional mata a una mujer embarazada durante un reparto de perniles en #Venezuela. La víctima responde al nombre de Alexandra Colopoyn, tenía 18 años de edad y estaba embarazada de 25 semanas. https://t.co/JfEKQ4CTUH pic.twitter.com/6IMUuGatAm — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) 1 gennaio 2018

Unadi 18 anni è stata uccisa da un agente della Guardia nazionale bolivariana durante una distribuzione di prosciutti a Libertardor, un distretto di Caracas, la capitale del Venezuela. Lo riferisce il sito venezuelano in lingua inglese Latin American Herald Tribune.A quanto ha raccontato al sito Jesus Armas, un consigliere comunale di Libertador, una folla di gente di era riunita ieri per una distribuzione di prosciutti a prezzi calmierati organizzata dal governo in occasione delle feste. «I prosciutti non erano abbastanza - ha raccontato - la gente ha cominciato a protestare e un agente della Guardia nazionale si è innervosito e ha aperto il fuoco.Ha colpito alla testa questa 18enne incinta e ferito un 20enne ad una natica». La giovane uccisa, incinta di 25 settimane, è stata identificata come. La morte della giovane avviene in un Venezuela sempre più travolto da una crisi economica con inflazione record e scarsità di beni alimentari, che il regime di Nicolas Maduro non riesce a superare.