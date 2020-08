Regno Unito, la nuova statua per Diana riunisce William e Harry

Il primo luglio del 2021, giorno in cui la principessa Diana avrebbe compiuto sessant'anni, una statua in suo onore sarà installata a, il palazzo di Londra in cui visse con i figli dopo il divorzio dal principe Carlo.Sono stati proprio William e Harry, a commissionare il monumento in ricordo di mamma Diana. Lo scopo era di celebrarla per riconoscere "il suo impatto positivo". È una rara iniziativa comune del duca di Cambridge e del duca del Sussex, che conducono esistenze completamente separate da quando Harry ha deciso di lasciare il Regno Unito insieme alla moglie Meghan e al figlio per trasferirsi a vivere a Los Angeles.