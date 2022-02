Sotheby's, raro diamante blu da 15 carati in vendita all'asta. Ecco quanto costa

Quanto sareste disposti a spendere per un diamante da sogno dal rarissimo colore blu? Da Sotheby's la cifra di partenza per sperare di aggiudicarsene uno da 15,10 carati è di 48 milioni di dollari, circa 42 milioni di euro. Per una cifra leggermente inferiore il mese scorso L'uomo dei dolori di Sandro Botticelli è stato venduto a 45,5 milioni di dollari, solo per rendere l'idea.

Il raro diamante blu in vendita da Sotheby's

Ma è difficile fare un paragone, anche perché quello che andrà all'asta da Sotheby's a Hong Kong il prossimo aprile è un diamante fancy vivid blue, una pietra quasi introvabile al mondo. Basti pensare che finora «solo altri cinque diamanti vivid blue sopra i 10 carati sono mai stati messi all'asta», afferma Patti Wong, presidente di Sotheby's Asia, raggiunto dal magazine Town and Country. In confronto, sottolinea, la casa d'aste ha venduto molti più dipinti di Picasso e Monet negli ultimi 20 anni.

Conosciuto come De Beers Cullinan Blue, la pietra è stata estratta lo scorso aprile dal giacimento di Cullinan in Sudafrica e sarà il più grande diamante colorato mai messo all'incanto dalla casa d'asta. Scoperto nella miniera di Cullinan in Sud Africa nel 2021, il diamante blu grezzo (che pesava quasi 40 carati) è stato acquistato per 40 milioni di dollari congiuntamente da De Beers e dai maestri tagliatori Diacore, che hanno trascorso quasi un anno a sfaccettare e lucidare la pietra in modo da ottenere un gioiello di 15,10 carati senza inclusioni né impurità.

Attualmente il diamante blu più caro al mondo è l'Oppenheimer Blue, un diamante fancy vivid blue da 14,62 carati, venduto all'asta per l'incredibile cifra di 57,5 milioni di dollari da Christie's nel maggio 2016. Ma il De Beers Cullinan Blue ha tutte le carte in regola per primeggiare dal momento che non solo è più grande dell'Oppenheimer Blue, ma è anche di una tonalità notevolmente più profonda e di una qualità impeccabile.

In questo genere di pietre il colore dipende dagli elementi chimici presenti all'interno del reticolo di cristallo di diamante, che nel caso dei diamanti blu è il boro. Solitamente accanto ai tradizionali diamanti bianchi, per i quali l'incolore rappresenta l'assoluta perfezione, il Gemological Institute of America (GIA) ammette una serie di colori che vanno dalle sfumature del giallo e del marrone a quelle del rosa, fino al rosso e al blu. Questi ultimi sono i più rari in assoluto: maggiore è la loro intensità, maggiore è il loro pregio.

