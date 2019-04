Detenuto scarcerato per errore dalle guardie: scatta la caccia all'uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se, purtroppo, può accadere che un innocente finisca dietro le sbarre per qualche errore giudiziario, è altrettanto vero che può accadere il contrario. E questo è quello che è successo a William Walter Johnson,di Gloucestershire, in Inghilterra.Il 47enne, di Evesham, nel Worcestershire, è stato rilasciato “per un errore fatale” dal HM Prison Service. Poco dopo la scarcereazione però le guardie si sono accorte dell'errore commesso ed è così iniziata una caccia all'uomo. «I rilasci per errori sono rari, ma li prendiamo molto sul serio e stiamo lavorando a stretto contatto con la polizia del Gloucestershire per riportare rapidamente in carcere l’autore del reato», hanno dichiarato le autorità alla stampa locale. William Walter Johnson è stato descritto come bianco, corporatura normale con la testa rasata, ed è ricercato nelle zone di Evesham, Hereford, Ledbury e Tewkesbury. Gli agenti hanno fatto appello alla cittadinanza chiedendo di segnalare qualuque cosa sospetta a riguardo: «Se vedete Johnson, o se avete qualche informazione su dove si possa trovare, contattate subito la polizia. Potete anche fornire informazioni anonime contattando l’associazione di beneficenza Crimestoppers al numero 0800 555 111 o tramite www.crimestoppers-uk.org».