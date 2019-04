Condannato all'ergastolo chiede la fecondazione in vitro: «Diventare padre è un mio diritto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condannato perora chiede di poteri. Aaron Newman, 28 anni, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso Hayley Pointon, 30 anni, madre di due figli, nel febbraio 2013. L'uomo ha chiesto l'autorizzazione di potersostenendo che diventare padre è un diritto che non può essergli negato.Newman che scrive per la rivista carceraria Inside Time, ha affermato, come riporta anche il Daily Mail : «Dovrei avere il diritto di concepire un bambino con mezzi naturali o persino artificiali». Scioccata dalle sue parole la mamma della vittima che invece ha replicato dicendo che dovrebbe essere prevista per lui la castrazione chimica. «Ha perso i suoi diritti sulla paternità quando ha ucciso mia figlia. È ridicolo. Vuole dei figli? Cosa insegnerà loro? Morale? Volevo che Newman stesse in prigione sapendo che non può avere le cose che si posso avere all'esterno. Questo è ciò che mi fa andare avanti», ha detto la donna che ora sta crescendo i suoi nipotini dopo la scomparsa della figlia.Newman portò a terminie il delitto insieme a un complice, anche lui condannato all'ergastolo. I due, ingaggiati come killer, avrebbero dovuto uccidere il fidanzato di lei, ma qualcosa è andato storto e ad essere raggiunta dai proiettili è stata la 30enne. I due Killer si diedero reciprocamente la colpa e alla fine il giudice sentenziò una pari condanna. Ora i magistrati stanno valutando la sua richiesta di paternità.