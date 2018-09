Primo derby allo stadio a quasi 100 anni, la sua storia commuove il mondo

Fifa "The Best Award", Deschamps miglior allenatore, Modric numero 1 tra i giocatori

Alejandro "Jano" Fernández es uno de los hinchas de Boca más longevos de la Argentina y a los 97 años, a pesar de la derrota, disfrutó su primer Superclásico. https://t.co/O5Xce083lz — Radio Mitre (@radiomitre) 24 settembre 2018

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ci sono, per gli appassionati di, assolutamente. E che almeno una volta nella vita, vanno viste dal vivo, allo stadio. Noi possiamo vantarne molte, dal 'derby d'Italia' tra Juventus e Inter fino ai derby di Milano, Genova e soprattutto Roma. In Spagna, il 'Clasico' è quello disputato tra Barcellona e Real Madrid. Niente di tutto questo è però paragonabile al '', il più sentito derby di Buenos Aires e del calcio argentino, tra, detto 'Jano', è un amabile vecchietto quasi centenario: ha già compiuto, è tifoso delda una vita ma non ha mai visto la supersfida al River Plate dal vivo, alla. «La mia prima parola è stata Boca, non mamma. Sono nato a San Pedro, in provincia di Buenos Aires, ma nel 1948 mi trasferii nel quartire di Villa Urquiza» - racconta l'anziano tifoso a Clarìn - «Ero anche un buon calciatore, ma non così buono da sognare di giocare nel Boca. Ho giocato in squadre minori, come il Central Cordoba: ero un classico numero otto, ma molto duttile, in grado di coprire più posizioni».Nonostante la passione per il calcio e per il, questo postino in pensione, ospite di una residenza per anziani e vedovo da quasi dieci anni, solo oggi ha avuto la possibilità di esaudire il sogno di una vita: vedere il '' in casa del Boca, direttamente tra le tribune del leggendario stadio della Bombonera. Il club 'xeneize', che conosceva la storia di, ha invitato lui e la nipote Pamela ad assistere alla supersfida di sabato scorso.«Signori, me ne vado: vado a vedere il Boca», ha esclamato raggianteal momento di uscire dalla casa di riposo e recarsi allo stadio. Per lui una grandissima emozione, aumentata anche dall'incontro con un altro ospite d'onore, il ct olandese: «Non so se mi reggerà il cuore, oggi». Alla fine, ilè uscito sconfitto per 2-0, ma Alejandro, al momento di lasciare lo stadio, era sembrato tutto fuorché deluso: «Il risultato non intacca la mia allegria, non dimenticherò mai questo giorno. Domani alla casa di riposo nessuno crederà a quello che ho vissuto, dovrebbero venire da tutte le parti del mondo ad assistere a questo spettacolo, di un altro pianeta».