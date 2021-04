Deputato nudo durante una riunione su Zoom: «Mi stavo cambiando dopo avere fatto jogging»

Ancora un incidente intimo su Zoom, un genere di infortunio cui la pandemia ci ha ormai abituato ad assistere un pò in tutto il mondo: stavolta è capitato in Canada, dove un politico locale si è inavvertitamente mostrato completamente nudo in una videochiamata con i colleghi.

«Il mio video si è acceso accidentalmente mentre mi stavo cambiando dopo avere fatto jogging, è stato un errore sfortunato che non capiterà più», si è giustificato il deputato liberale William Amos, che rappresenta il distretto di Pontiac in Quebec.

Uno screenshot dell'incidente, circolato sui social media e di cui dà notizia la Bbc, mostra il politico senza vestiti vicino a una scrivania, tra le bandiere del Quebec e del Canada. Una circostanza che ha scatenato le ironie degli altri parlamentari. Potrebbe essere «necessario ricordare ai colleghi, soprattutto uomini, che cravatta e giacca sono obbligatorie», ha sottolineato un membro del partito canadese del Bloc Québécois.

