Denuncia abusi sessuali ma nessuno le crede, 19enne minaccia il suicidio e viene incitata dalla folla a gettarsi: video choc

Minaccia die la folla la, così si lancia nel vuoto e muore. La storia di Li, unadi Qingyang, nel Gansu, in Cina, ha fatto il giro del mondo e ha indignato molte persone. La ragazza aveva sporto denuncia per aver subito, ma nessuno le ha creduto tanto che è arrivata a minacciare il suicidio.Nonostante il gesto estremo, la folla non è stata clemente con lei. Le persone bloccate nel traffico dai soccorsi che tentavano di aiutare la 19enne, hanno iniziato ad istigarla, a dire di fare in fretta per poter liberare la strada, senza pensare minimamente alle conseguenze delle loro parole. Quello che è accaduto dopo, purtroppo, è drammatico: Li si è lasciata andare, precipitando a terra e morendo nell'impatto.Sui social cinesi sono state decine i post con foto e video della ragazza, tanto che le immagini hanno poi fatto il giro di tutto il mondo. La 19enne da tempo soffriva di depressione dopo essere stata molestata sessualmente da un'insegnante che l'avrebbe toccata e avrebbe cercato di baciarla nell'infermeria della scuola. Nessuno aveva preso provvedimenti però, la direzione aveva obbligato l'insegnante a delle scuse formali, ma tutto si è concluso nel silenzio e nell'indifferenza. Poco prima di gettarsi dalla finestra, come riporta anche la stampa locale , Li aveva lasciata scritta una lettera in cui chiedeva che venisse fatta giustizia.