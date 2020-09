Il dentista operava su un hoverboard e truffava le assicurazioni: condannato a 12 anni

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 21:04

Tutto è iniziato con un video “autopromozionale”, in cui mostrava le proprie abilità dioperando a bordo di un. Quel filmato, però, lo ha fatto finire nel mirino della magistratura ed è così che, dopo l'accertamento di gravi irregolarità tra cui, per l'uomo è arrivata una pena esemplare:, unstatunitense che vive e lavora in, aveva diffuso il video in cui operava ed estraeva il dente di un paziente su unnel 2016. Una simile pubblicità era finita sotto gli occhi non solo di potenziali pazienti, ma anche delle autorità. Diversi accertamenti avevano portato ad una maxi-indagine a carico dell'uomo, che alla fine, come riporta anche il New York Times , era stato prima indagato e poi imputato.La magistratura dell'Alaska, durante le indagini, aveva accertato che, 35 anni, tendeva a sedare senza una reale necessità i pazienti, solo allo scopo di intascare soldi dalle. In tribunale, il dentista è stato riconosciuto colpevole diper una cifra totale di oltre(circa due milioni di euro), operazioni odontoiatriche illecite e imprudenza. In totale,è stato riconosciuto colpevole di 46 illeciti e il tribunale di Anchorage lo ha quindidi reclusione, oltre alla revoca della licenza.