Denis, l'uomo troppo alto per poter guidare: «I miei 2 metri e 30 mi impediscono di avere la patente»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo nome è, è, ha 47 anni e da quasi tre decenni sta cercando di realizzare il suo sogno: ottenere lae poter guidare un'auto. Eppure, si tratta di un sogno impossibile: per quest'uomo, il secondo più alto del suo paese, il Brasile, è vietato guidare proprio a causa della clamorosa statura. Come riporta Globo.com nella sezione Autoesporte , Denis avrebbe bisogno di guidare per poter svolgere al meglio il suo lavoro, ma non gli è mai stata concessa la possibilità di effettuare la prova pratica per la. Il motivo addotto dalla motorizzazione è molto semplice: non esistono auto su misura per l'uomo, che riesce ad entrare a malapena all'interno di alcuni modelli.Denis, però, per via della sua, non potrebbe guidare assumendo una postura sicura, sia per l'altezza che per la lunghezza dei piedi, che costituirebbero un pericolo per il controllo dei pedali. «Non so davvero come risolvere questo problema, ma ho assolutamente bisogno della patente» - spiega il diretto interessato, divenuto molto famoso sui social per aver raccontato la sua singolare vicenda - «Mi succede qualcosa di analogo anche quando devo viaggiare in aereo: non ci sono posti con sufficiente spazio per me, ad eccezione di quelli in prossimità dell'uscita di emergenza».