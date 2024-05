Deficit d'attenzione, raddoppiano i casi di donne che soffrono di Adhd. I medici: «Tentano di mascherare i sintomi»

di Cecilia Legardi

Le diagnosi di Adhd (deficit d'attenzione) in età adulta sono raddoppiate in Inghilterra e l'aumento dei casi sta preoccupando l'intero Occidente. Un medico britannico fa chiarezza sulla situazione e sull'evoluzione della malattia nelle donne.

ADHD, aumentano i casi tra gli adulti

In 6 anni, il numero di persone che soffrono del deficit di attenzione e iperattività è raddoppiato, almeno per quanto riguarda l'Inghilterra. I dati sono stati raccolti grazie agli acquisti in farmacia: il Regno Unito ha potuto constatare che la quantità di persone che assume farmaci per l'ADHD è notevolmente cresciuta fra gli individui di età compresa tra i 25 e i 39 anni. Sono soprattutto le donne a riportarne i sintomi soprattuto chi ha 30 anni.



La ricerca scientifica ha sviscerato l'impatto dell'ADHD sull'infanzia, ma presenta ancora qualche lacuna per quanto riguarda la diagnosi in età adulta. Il dottor Pablo Jeczmien (psicoterapeuta e capo della Harley Row Clinic), quindi, ha cercato di spiegarne cause e implicazioni. Innanzitutto bisogna tenere conto del fatto che l'iperattività non è tanto evidente negli adulti, ma che scarsa concentrazione e disattenzione possono permeare negativamente il tempo lavorativo, quello in famiglia e gli obiettivi che la persona intende raggiungere nel suo percorso di vita. «Può esserci un ritardo tra il momento in cui si sviluppa l'ADHD e il riconoscimento della patologia», riferisce The Mirror, e questo è il motivo per cui si verificano tante diagnosi tardive.

Donne e uomini, l'ADHD nascosta

Le donne rappresentano la fascia di popolazione che arriva più tardi alla diagnosi perché tendono a ignorare i sintomi, dando colpa a una giornata stancante o a squilibri ormonali. Nella donna adulta si notano difficoltà a concentrarsi, a ricordare dei dettagli o a riorganizzare i propri ricordi, ovvero sintomi molto diversi dal bambino con ADHD (che invece presenta esuberanza, impulsività, distrazione, qualche volta balbuzie). Il National Institute for Health and Care Excellence stima che un bambino su venti (5%) e un adulto su 29 (dal 3 al 4%) soffra di questa condizione, ma il Servizio sanitario nazionale inglese ha ragione di credere che vi siano molti più casi, soprattutto tra le donne.







Molte celebrità hanno recentemente lamentato di soffrirne, tra cui Paris Hilton e, in Italia, Giorgia Soleri; molti malati, però, rimangono invisibili. Il dottor Jeczmien ha spiegato che è più complesso identificare l'ADHD nelle donne rispetto agli uomini, perché esse subiscono una maggiore pressione «culturale», sentendo l'obbligo di continuare a comportarsi come se fossero nel pieno della salute anche quando accusano evidentemente i sintomi. «Possono "mascherare" i loro sintomi più facilmente degli uomini per aderire alle aspettative sociali », rivela il medico. La donna si concentra sull'essere un'ottima madre, un'affidabile cuoca e casalinga e una brava dipendente in azienda, e alla fine nasconde le sue difficoltà. «Ci si aspetta che donne e ragazze siano multifunzionali, - riprende Pablo Jeczmien - devono essere multitasking ed è possibile che non riconoscano di avere l'ADHD a causa di tutto questo. Molte donne vengono poi curate per la depressione e si rendono conto solo dopo che non è quello il farmaco giusto». È una questione di cui la medicina deve iniziare a occuparsi da subito.

