la Spagna aveva rotto un tabù, mandando a Miss Universo una ragazza transgender . Ora anche la Gran Bretagna, per motivi diversi, fa lo stesso: per la prima volta in 67 anni di storia, infatti, a rappresentare il Paese al prossimo concorso di bellezza sarà una ragazza di colore, una bellezza caraibica.



Lei si chiama Dee-Ann Kentish-Rogers, ha 25 anni e la sua storia è stata raccontata oggi sulla Bbc: originaria dell'isola di Anguilla, territorio d'oltremare della Corona, ha un passato nel mondo dello sport, in particolare nell'eptathlon. Dopo una mancata qualificazione alle Olimpiati, Dee-Ann si è rifatta nell'edizione 2018 di Miss Universe Great Britain, battendo una rivale caucasica e con i capelli biondi.

«Alla fine sono arrivata alla conclusione di non aver vinto solo come Dee-Ann, ma come prima donna nera», il suo commento raccolto oggi. «Ho ricevuto molti messaggi di persone che si complimentavano per aver vinto anche per loro», insiste la neo reginetta alla Bbc: sfoggiando una corona che spera possa avere un significato «per la Gran Bretagna nel suo insieme». È la prima volta che a vincere è una ragazza nera dalla fondazione del concorso, nel 1952.