Decapita una bimba di 8 mesi, 48enne viene condannato a morte: «Morirà con un colpo di pistola in testa»

Hae ora sarà. Questa è la condanna prevista per Viktar Syarhel, un uomo di 48 anni della Bielorussia. Dopo il delitto della bimba era stata stabilita la pena di morte per l'assassino che aveva chiesto la grazia al presidente che ha negato la sua clemenza ritenendo il crimine troppo efferato.L'uomo, la madre della bambina e una sua amica commisero il delitto dopo essersi ubriacati. In preda all'alcol decapitarono la bimba e sono stati tutti e tre condannati. Le due donne a 25 anni di carcere, perché non è prevista per il gentil sesso la pena capitale, mentre l'uomo fu condannato a morte, come riporta anche il Daily Mail . Tutto il paese rimase scioccato dal terribile omicidio, gli agenti che videro per primi la scena del delitto confessarono di essere svenuti tanto era cruenta, così per tutti sono diventati dei mostri.In Bielorussia la pena di morte comporta dei provvedimenti brutali: si viene rinchiusi in carcere di massima sicurezza, dove solitamente vengono picchiati. Non viene comunicato il giorno dell'esecuzione se non pochi minuti prima e una volta avvenuta il corpo non viene restituito ai familiari.