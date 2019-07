David Sassoli (PD) eletto presidente del Parlamento Ue: «Recuperare lo spirito dei padri fondatori»

All'Europa serve «recuperare lo spirito dei padri fondatori», «coniugare crescita, protezione sociale e rispetto dell'ambiente» e «rilanciare gli investimenti sostenibili». L'esponente del Pd ha sottolineato la volontà e l'impegno per incrementare «la parità di genere» e favorire «un maggior ruolo delle donne ai vertici dell'economia, della politica e del sociale».



«Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che stimolano istinti di superiorità e producono conflitti distruttivi»: lo ha detto David Sassoli al Parlamento Ue subito dopo la sua elezione.

«Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento Ue. Ringrazio il presidente Tajani per il lavoro che ha svolto, per il suo grande impegno e la sua dedizione a questa istituzione». Lo ha detto il nuovo presidente dell'Europarlamentoprendendo la parola subito dopo l'annuncio della sua elezione. Un lungo applauso dell'aula ha salutato il ringraziamento rivolto da Sassoli a Tajani.