Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era il suo trucco più famoso, non potrà più farlo. E la ‘colpa’ è di uno dei suoi spettatori, che durante il suo spettacolo pensò bene di inciampare e cadere rimanendo ferito. Parliamo di, che è finito sotto processo perché uno dei suoi fans, il 57enne britannicogli ha fatto causa dopo essere rimasto ferito.Durante, Cox faceva parte dei tredici volontari coinvolti dal pubblico: il trucco era la sparizione di massa degli spettatori, che l’illusionista facevaalle spalle di tutti. Un trucco che Copperfield ha dovuto spiegare in tribunale a porte aperte, perché il giudice non ha voluto accogliere la richiesta dei suoi legali di tenere le udienze a porte chiuse per non svelare i segreti del suo mestiere.La soluzione era semplice: alcuni assistenti, muniti di torce,dietro tende oscuranti e li spingevano attraverso passaggi nascosti: per l’avvocato di Cox il numero era pericoloso perché all’interno di questi passaggiper dei lavori di ristrutturazione. Cox sarebbe inciampato, provocandosi un: i giudici hanno però stabilito che la colpa non era di Copperfield, negandogli il risarcimento dei danni. L’illusionista, smascherato del suo trucco principale, ha deciso giocoforza di eliminarlo dai suoi futuri spettacoli.