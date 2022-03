David Beckham presta i suoi account social a una dottoressa in Ucraina: «Così partoriscono le donne ucraine»

David Beckham presta i suoi account social da più di 70 milioni di followers per mostrare quello che accade in Ucraina ai bambini. Un gesto di solidarietà insolito che ha fatto il giro del web. L'ex calciatore ha voluto dare così visibilità alle vittime della guerra. L'annuncio è arrivato ieri direttamente per bocca di Beckham.

Leggi anche > Ucraina, mamma protegge con il corpo la figlia di un mese dalle bombe: lo scatto diventa virale

Oltre alla mobilitazione per la raccolta fondi, David Beckham ha deciso di prestare per un giorno il suo profilo Instagram alla dottoressa Irina Kondratova, responsabile del centro perinatale di Kharkiv, con l'obiettivo di raccontare il lavoro realizzato con l'Unicef e di mostrare le condizioni di estrema difficoltà nelle quali sono costrette a partorire le donne ucraine.

David Beckham ha regalato il suo Instagram con 71,4 milioni di follower alla dottoressa di Kharkiv Irina Kondratova



Kondratova ha pubblicato diverse storie sul lavoro del Centro regionale perinatale di Kharkiv pic.twitter.com/QuS5WVum8L — Roberta (@Roberta05205990) March 20, 2022

«Oggi consegno i miei canali social a Iryna, la responsabile del Centro regionale perinatale di Kharkiv, in Ucraina, dove sta aiutando le madri a partorire», così l'ex calciatore David Beckham nel video postato su Instagram.

👏🏽👏🏽 David Beckham temporarily shared his Instagram account with a doctor from Kharkiv pic.twitter.com/97NfN1ovni — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA