David Barclay morto a 86 anni, il miliardario proprietario insieme al gemello del Daily Telegraph

È morto David Barclay. L'uomo d'affari inglese che con il fratello gemello ha costruito un impero, incluso il Daily Telegraph, è morto domenica all'età di 86 anni. Il primo ministro ed ex reporter del Telegraph Boris Johnson ha espresso il suo «rispetto» e «ammirazione».

Frederick e David Barclay hanno iniziato con gli hotel, fino a includere la vendita al dettaglio e il gruppo multimediale Telegraph; il Times ha stimato la fortuna dei due fratelli in 7 miliardi di sterline (7,9 miliardi di euro). Oltre al Telegraph, i due fratelli hanno acquistato il settimanale The European nel 1992, che ha chiuso nel 1998, e dal 1995 al 2005 sono stati proprietari del quotidiano scozzese The Scotsman. Secondo il Telegraph, David Barclay era un avido lettore, ossessionato dai giornali, dagli affari, dall'economia e dalla politica; ha sempre affermato di essere stato istruito all'Università della vita, dopo aver ha lasciato la scuola a 14 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 10:34

