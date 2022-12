Dante, scomparso a 16 anni: era andato nel bosco «per una ricerca». Poi il terribile epilogo

di Redazione web

E' andato nel bosco per completare un progetto scolastico, ma poi non è più tornato a casa. E' mistero sulla morte di Dante de la Torre, un ragazzo di 16 anni di Colfax, in California, ritrovato senza vita dalla polizia dopo ore di ricerche. Il 16enne era partito alle 12:30, con una scorta di bottiglie d'acqua, un asciugamano, una piccola pala e scarponi da neve, ma da allora non ha più contattato amici o familiari. Il giorno successivo, il corpo del giovane è stato trovato in una remota area boschiva, dove la notte le temperature sono gelide.

Cosa è successo

«È con il cuore pesante che stiamo aggiornando la comunità, che Dante è stato trovato morto questo pomeriggio», si legge in una dichiarazione della polizia di Colfax, secondo cui la dinamica della morte è ancora poco chiara, ma non ci sono elementi che facciano supporre che la tragedia sia la conseguenza di un gioco finito male.

Secondo il quotidiano The Sacramento Bee, dopo che Dante ha lasciato casa per andare in direzione del bosco non avrebbe più avuto contatti con amici o con i familiari, che dopo alcune ore di assenza del giovane, hanno allertato le forze dell'ordine, che hanno subito fatto scattare le ricerche in tutta l'area, fino alla triste scoperta.

