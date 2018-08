Danimarca, prima donna multata per aver indossato il velo integrale

ROMA - Una donna di 28 anni è la prima ad essere stata multata in Danimarca per aver indossato il

niqab

, il velo islamico che copre il volto, da quando è entrata in vigore la legge che lo vieta in pubblico quattro giorni fa. Lo riporta il quotidiano inglese, da un'altra signora che le ha chiesto di togliersi il velo. Al suo rifiuto le due hanno cominciato a discutere animatamente e qualcuno deve aver chiamato la polizia. Anche gli agenti hanno chiesto alla donna con il velo di toglierselo ma lei ha insistito a volerlo tenere.in più la signora con il niqab ha dovuto pagare 1.000 corone (circa 134veuro) per aver violato il divieto del velo in pubblico. La misura, nella quale non si nominano esplicitamente 'niqab o burqà bensì in generale «qualsiasi indumento che nasconda il volto», ha scatenato tre giorni fa diverse proteste a Copenhagen e in altre città della Danimarca e Human Rights Watch l'ha bollata come «discriminatoria». Divieti totale o parziali sono in vigore in Francia, Austria, Bulgaria e in Baviera.