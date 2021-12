Danimarca, una notte all'IKEA: bufera di neve intrappola un gruppo di persone nello showroom

Una notte all'Ikea. Può sembrare il trailer di un film, ma è la realtà. A causa della forte tempesta di neve, sei clienti e circa due dozzine di dipendenti sono rimasti bloccati nello showroom di Aalborg, nel nord della Danimarca, diventato per una notte la loro camera da letto.

Leggi anche - Bullismo, in Francia la proposta di legge per inasprire le pene: «In galera per tre anni, multe fino a 45mila euro»

E' quanto riporta The Guardian, raccontando che nella sera di mercoledì sono caduti fino a 30 centimetri di neve, intrappolando tutti nel grande magazzino.

«Abbiamo dormito tra le mostre di mobili e nel nostro showroom al primo piano, dove abbiamo letti, materassi e divani letto» ha detto il direttore del negozio Peter Elmose al tabloid Ekstra Bladet. Le persone potrebbero «scegliere il letto esatto che hanno sempre voluto provare». Elmose ha detto che hanno trascorso la serata guardando la televisione e mangiando: «E' andato tutto super bene. È stata una buona notte. Tutto divertente».

L'emittente pubblica danese DR ha affermato che anche le persone che lavorano in un negozio di giocattoli vicino a Ikea hanno trascorso la notte nel grande magazzino. «È molto meglio che dormire in macchina. È stato bello e caloroso e siamo solo felici che ci abbiano fatto entrare» ha dichiarato Michelle Barrett, uno dei dipendenti del negozio di giocattoli. E ha concluso: «Abbiamo riso della situazione, perché probabilmente non la rivivremo di nuovo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA