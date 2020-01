Danimarca, con il vento ha prodotto la metà dell'energia consumata

e i numeri del 2019 lo confermano. La metà, o quasi, dell’energia consumata nell'anno appena terminato è prodotta dal vento. Lo ha reso noto Energinet, il gestore danese della fornitura elettrica e di gas, e lo ha riportato l'Independent. di questo già straordinario risultato. L'obiettivo da qui a dodici mesi è quello di raggiungere il 50 per cento pieno (adesso siamo al 47 per cento), con l’obiettivo di ricavare energia solo da fonti rinnovabili entro il 2035.mondiale e la Danimarca è il primo paese europeo per consumo di energia eolica (in percentuale), anche se non il primo per consumo di energie rinnovabili in generale, che rimane la vicina Svezia. In Danimarca, è la prima volta che il dato sull’energia eolica raggiunge un numero così alto: era stato il 43 per cento nel 2017 e il 41 per cento nel 2018. Per farsi un’idea, il secondo paese europeo è l’Irlanda che nel 2018 produceva il 28 per cento di energia eolica. Sempre per farsi un’idea dei numeri, l’obiettivo europeo per il 2030 è raggiungere il 32 per cento di energia prodotta con fonti rinnovabili; quello italiano il 30 per cento.