Sgozza la figlia di 4 anni per fare un sacrificio: «Volevo dare il mio bene più prezioso ad Hallah»​

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 24 anni, si è suicidata lanciandosi nel vuoto una settimana dopo che il fidanzato, 26 anni, l'aveva minacciata dicendo che avrebbe mostrato alla famiglia e agli amici unae delle immagini dove lei assumeva. Lasi era incontrata mentre lui studiava alla Regent's University di. La corte diha chiesto alla polizia se ci sonosufficienti per accusare di omicidio Bianchi in relazione al suicidio di Damilya. ll detective, del Met, ha spiegato: “Ci è stato chiesto di verificare se c'è stata una storia di abusi domestici che avrebbe potuto deteriorare lo stato mentale del defunto fino al punto in cui avrebbe potuto suicidarsi”.L'di Bianchi,, ha dichiarato che «non si può dire che le azioni dell'imputato abbiano causato il suicidio». Ad aprile, Bianchi aveva rischiato di finire in prigione perché aveva ammesso di aver divulgato fotografie e film sessuali privati ​​con l'intento di causare disagio e paura nella ragazza. Il tribunale è a conoscenza della turbolenta storia, anche perchè erano soliti litigare: la mattina del, dopo aver passato una notte fuori, Bianchi l'hadal suo appartamento e l'hae lasciatasul lungofiume. Una volta rientrata a casa la ragazza avrebbe provato più volte a suicidarsi. Sul corpo della donna sono stati ritrovati infatti altriche lasciano immaginare gli inquirenti che la donna abbia tentato di gettarsi dall'ma poi tenuta con forza daie dalleLa ragazza si è suicidata il giorno dopo la discussione. La settimana prima aveva ricevuto un video hard suche la vedeva protagonista e una volta andata in caserma Damilya ha descritto alla polizia ciò che le aveva fatto. “Continuerò a distruggerti” così recitano quei messaggi di Bianchi sul cellulare della ragazza, che continuava ad avere una relazione con lui. Decine di altri messaggi sono arrivati da numeri sconosciuti, quando il telefono di Bianchi è statodalla polizia, sono stati trovati i messaggi in cui aveva chiesto ad alcuni amici di inviare video e messaggi a Damilya.Il giudicepotrebbe dichiarare l'accaduto come une ha aggiunto: «Quel video l'ha sconvolta, è stata insultata e umiliata. Accetto che il video sia stato inviato per vendetta ma le continue liti e gli atti vessatori sono gli eventi che hanno causato la morte di Damylia».