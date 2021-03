Il Dalai Lama si è vaccinato con AstraZeneca: «Questa iniezione è molto utile»

Il Dalai lama è stato vaccinato oggi contro il Covid in un ospedale di Dharmsala, in India, dove vive. «Per prevenire problemi seri, questa iniezione è molto, molto utile», ha affermato il leader buddhista tibetano in esilio, citato dal Guardian.

His Holiness the Dalai Lama receiving the first dose of COVID-19 vaccine at Zonal Hospital, Dharamsala, HP, India on March 6, 2021. https://t.co/CR2Pem2osO — Dalai Lama (@DalaiLama) March 6, 2021

Il personale dell'ospedale ha detto che il paziente, che ha 85 anni, ha ricevuto la dose del vaccino Astrazeneca prodotto in India, ed è stato poi tenuto in osservazione per una trentina di minuti. Sono state vaccinate anche altre dieci persone che vivono nella residenza del Dalai Lama.

