Da senzatetto a infermiera: la storia di Janelle, madre di 4 figli che ha ricominciato da zero con 77 dollari

Azzerare tutto e partire da zero. E' il gesto coraggioso che ha compiuto Janelle Clarke, 45enne e madre di quattro figli che, da Trinidad e Tobago (Caraibi), si è trasferita a Londra 20 anni fa con solo 77 dollari. La donna scappava da suo padre che era un alcolizzato, e da cui subito violenze. Per un periodo, Janelle è stata costretta a rimanere senzatetto e ha dormito per strada fuori dalla Cattedrale di Westminster. Oggi, Janelle è un'infermiera del SSN e ha avviato la sua fondazione per sostenere le donne e le famiglie che hanno subito violenza domestica.

A My London, Janelle ha raccontato che, quando è arrivata a Londra, avrebbe dovuto aiutarla una sua amica ma non si è presentata in aeroporto, il che l'ha portata a rimanere senza casa. Girava per le strade di Londra ed era scioccata da quanto fosse grande la città rispetto all'isola da cui era venuta.

«Non avevo altra scelta che dormire davanti alla Cattedrale di Westminster - dichiara Janelle -. Ero così terrorizzata per la mia vita, ma sono stata in grado di dare una svolta. Ricordo che qualcuno mi ha lasciato un grande muffin ai mirtilli che mi ha davvero commosso: vedere che qualcuno ha pensato a me, mi ha fatto effetto».

Sempre al My London, Janelle dichiara: «Ho amato l'istruzione, quindi ho letto molto e ho anche iniziato a fare volontariato nei negozi di beneficenza locali e ho potuto fare amicizia che in seguito mi hanno aiutato. Oggi sono un pluripremiata autrice di cinque libri e lavoro in un prestigioso ospedale di Londra - lo stesso ospedale in cui dormivo all'aperto. Dio ha davvero cambiato la mia vita».

«La mia fondazione - continua - con sede ad Harlesden, Brent, celebra le donne e le educa. Incoraggia a costruire fiducia in se stessi e autostima, fornendo a donne e ragazze informazioni che cambiano la vita sulla comprensione degli abusi e sul controllo dei comportamenti come il controllo emotivo, anche l'adescamento e bullismo».

Anche l'infanzia di Janelle non è stata idiallaca per via del padre alcolizzato. Ora aiuta i bisognosi, usando anche la sua stessa casa per fornire un club di lettura per le famiglie. È anche conosciuta all'interno della sua comunità per l'organizzazione di eventi e occasioni che riuniscono le persone per celebrare le loro radici trinidadiane.

