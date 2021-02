Da una regione all'altra per vedere la compagna: «Fare sesso è una necessità, come mangiare»

Ha violato il divieto di spostamento tra regioni per andare a trovare la compagna non convivente. Una volta fermato dalla polizia, si è giustificato così: «Fare sesso è una necessità fondamentale e fisiologica, come mangiare».

Leggi anche > Nel testamento lascia l'eredità al cane: «I miei figli mi hanno deluso, lui mai»

Da una regione all'altra: «Anche il sesso è una necessità»

L'uomo, un 40enne che vive a Murcia, in Spagna, stava cercando di raggiungere Alicante, nella comunità valenciana, dove vive la compagna. Per farlo aveva preso, domenica scorsa, un bus: il mezzo aveva già superato il confine tra le due regioni da circa trenta chilometri quando una pattuglia della polizia stradale aveva intimato l'alt all'autista e controllato tutti i passeggeri. Nell'autocertificazione, l'uomo aveva spiegato di spostarsi per necessità e, di fronte alla richiesta di maggiori dettagli, agli agenti aveva candidamente ammesso di andare a far visita alla compagna. «Anche fare sesso è una necessità, come nutrirsi», le parole dell'uomo agli increduli agenti, riportate da 20minutos.es.

Spostamento tra regioni per il sesso, multato

«Non vedo la mia compagna da oltre un mese, ho bisogno di fare sesso» - aveva insistito l'uomo - «Gli spostamenti per necessità sono consentiti, si tratta proprio di questo». Gli agenti, però, non hanno voluto sentire ragioni, spiegando che quel caso specificio non lo esentava dal rispettare il divieto di spostamento tra regioni. L'uomo, alla fine, è stato multato e costretto a scendere dall'autobus, in attesa che un conoscente lo venisse a prendere per tornare a Murcia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA