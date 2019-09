Da Batman a Star Wars, passando per Forrest Gump: la grande asta del cinema a Londra

Venerdì 20 Settembre 2019, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, sono solo alcuni deidel cinema che saranno messi in valla Entertainment Memorabilia Live Auction, l’asta di preziosissimi memorabilia cinematografici più grande del Regno Unito che avrà luogo a Londra per due giorni, dal 30 settembre al 1 ottobre. Lo riferiscelocandine e altri gadget di note pellicole per una cifra totale che si aggira intorno a 6 milioni di sterline. I prezzi dei singoli prodotti, infatti, non sono proprio economici: il vestito di Batman indossato da Michael Keaton vale tra le 80mila e 12omila sterline, mentre la spada laser impugnata da Luke Skywalker nel secondo episodio, oscilla tra le 60mila e le 100mila sterline. Le scarpe da ginnastica di Forrest Gump vanno tra le 8mila e le 10mila sterline. Si può anche acquistare online ma certo l'asta no è per tutti i portafogli.di due settimane al cinema BFI Imax a South Bank, già aperta per chiudersi il primo ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 21 ad ingresso grauito.